Scherma | l’ucraina Kharlan | “Il CIO non è dalla nostra parte | ma Kiev ci faccia gareggiare anche contro i russi”

(Di mercoledì 12 luglio 2023) “Spero di competere nelle gare individuali perché penso che sia molto importante per gli ucraini in generale”. Olga, ucraina quattro volte campionessa mondiale di sciabola e pluri-medagliata olimpica, a dodici mesi da Parigi 2024 critica il Cio per aver ammesso gli schermitorialle gare internazionali ma allo stesso tempo chiede alla sua Federazione nazionale che sia concesso agli atleti ucraini digli atletinelle gare individuali alle Olimpiadi. La federazione ucraina ha infatti contestato la decisione del Cio e ha vietato ai propri atleti dicipare a competizioni alle quali gareggiano atletie bielo. “Il presidente del Cio Thomas Bach continua a dire che federazioni internazionali devono dare ...

... afferma'atleta"È importante per la nostra nazione che ... Proteggono la mia famiglia e guardano la. Ti senti ......dall'esplosione dei costi di produzione post conflitto in,... secondo'Osservatorio dei Prezzi del Ministero del Made in ... Matteo Betti, storia del campione diparalimpica' 18 Maggio ...... ha poi avuto la meglio sull'con il punteggio di 45 - 41. I fiorettisti hanno poi condotto una semifinale di altissimo livello con la netta vittoria in semifinale contro'Ungheria 45 - 32 ...