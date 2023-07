Scaroni | «Stiamo costruendo un Milan da Champions Furlani fa un acquisto a settimana…»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Il presidente del, Paolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa a margine dell’evento “Joyride the future together” tenutosi ao.ha parlato di unin costruzione per affrontare un’ottima. «Mi sembra cheunattrezzato per come si gioca inLeague. L’adci ha abituato a unalla settimana, non è che continuerà così fino al 31 agosto… Pulisic è bravo, a me piace perché è molto forte».ha parlato anche dell’allenatore del, Stefano Pioli, che ha definito un elemento di continuità. «Pioli è l’elemento di continuità. L’ho visto lunedì di ...