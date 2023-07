Scarica l’app del Soccorso Alpino gratis

Leggi su udine20

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Il ClubItaliano (CAI) e il Corpo Nazionalee Speleologico(CNSAS), congiuntamente al Ministero del Turismo, annunciano importanti novità perGeoResQ (www.georesq.it), applicazione dedicata alle attività in montagna in grado di inviareuna richiesta di aiuto quando ci si trova in pericolo e si ha bisogno di: grazie ai fondistraordinari che il MITUR ha stanziato a favore del Cai, da oggi, 10 luglio,licazione ètotalmente gratuita e completamente rinnovata per migliorare l’esperienza degli utenti.«RendereGeoResQ gratuita significa mettere la sicurezza al primo posto per garantirea tutti la possibilità di godersi le attività in montagna con la piena consapevolezza di avere unfilo diretto con i soccorritori in caso di bisogno», dichiara il Ministro ...