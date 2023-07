Scarcerata Leslie Van Houten | l’”angelo della morte” della famigerata setta di Charles Manson | un culto di sesso e omicidi seriali satanici

(Di mercoledì 12 luglio 2023) E’ tornata in libertà, dopo 52 anni di carcere, la 74enneVan, uno degli ‘angelidiche seminò panico e orrore nella Los Angeles di fine anni ’60. Lo ha annunciato Department of Corrections and RehabilitationCalifornia. Vanstava scontando l’ergastolo per il suo ruolo neglidi Leno e Rosemary LaBianca a Los Angeles nel 1969, vicenda rievocata nel 2019 da Quentin Tarantino nel film ‘C’era una volta a Hollywood’. A spianare la strada alla scarcerazione è stata la rinuncia di Gavin Newsom a impugnare la decisione di una corte d’appello statale di ...

