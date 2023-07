Scandicci | rissa di notte a Le Bagnese | trenta persone identificate dai carabinieri

La ricostruzione degli investigatori che hanno identificato 30 persone. La casa ospitava migranti non accompagnati con un educatoreLanci di sassi , bottiglie e i carabinieri che a fatica sono riusciti a riportare la calma. È successo la notte tra il 10 e l'11 luglio a, in provincia di Firenze, intorno alle 00,30, all'interno di un centro per minori stranieri non accompagnati nella zona di San Giusto - Le Bagnese . Due degli ospiti, di età compresa tra i ...in una casa per minori stranieri migranti non accompagnati a, in provincia di Firenze. Due ragazzi di 16 e 17 anni hanno litigato con particolare violenza e si sono feriti a vicenda. E'...

Rissa nella notte a Scandicci, trasferiti i minori dalla struttura di ... LA NAZIONE

I carabinieri non escludono che alla sassaiola abbiano partecipato anche alcuni residenti stanchi degli schiamazzi notturni che si protraggono da settimane. Negli ultimi mesi, le forze ...La ricostruzione degli investigatori che hanno identificato 30 persone. La casa ospitava migranti non accompagnati con un educatore ...