Scamacca | «La Roma è casa ed essere allenato da Mou sarebbe un sogno»

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Gianluca, attaccante del West Ham, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo futuro Gianluca, attaccante del West Ham, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo futuro. Le sue dichiarazioni: «Ho sempre avuto nostalgia dell’Italia e della Serie A, dovessi tornare nonperché ho fallito in Premier. Per me launda Mourinho e con lui migliorerei ancora. Totti è il mio idolo sin da bambino. Ho sentito Pellegrini e ci abbiamo scherzato un po’. Arabia Saudita? Se vuoi provare a scrivere la storia devi stare in Europa».