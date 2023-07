Scamacca | 'Ho nostalgia dell'Italia Roma è casa | chi non vuole giocare per Mou? Se sto bene faccio 20 gol'

" Lunedì " racconta Gianlucaintervistato da Filippo Cornacchia su La Gazzetta dello Sport - abbiamo fatto una ... Hadell'Italia " L'ho sempre avuta e sempre l'avrò. Però se ...ROMA - Uno scatto involontario oppure un segnale di mercato Questo lo sa solo Gianlucache ieri, preso dal romanticismo per la sua Flaminia o dallaper la sua Roma ha pubblicato dalla Sardegna una foto di un suggestivo tramonto tutto giallo e rosso . Inevitabile ...In attacco, visto il pressing del Milan per Morata e, si monitora il solito Nzola , con l'... Totti è protagonista della sfida organizzata da Operazione, Vierchowod , invece, ha ...

Scamacca: 'Ho nostalgia dell'Italia. Roma è casa, chi non vuole ... Calciomercato.com

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Un tramonto “romanista” postato da Gianluca entusiasma i tifosi: il centravanti vuole tornare a Trigoria e aspetta ...