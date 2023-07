Scamacca | “Giocato con menisco rotto Se torno in Serie A…”

(Di mercoledì 12 luglio 2023) L'italiano ha voglia di rivalsa dopo l'ultima stagione al West Ham ed è molto chiacchierato anche in tema mercato.

...spazio a troppe interpretazioni le parole rilasciate dalla Gianlucanel corso di un'intervista in cui dichiara apertamente di sognare un ritorno alla Roma , società per la quale ha...Intervista a Gianlucaa La Gazzetta dello Sport . Il centravanti ora al West Ham ha raccontato un po' la sua ... "Lunedì abbiamo fatto una amichevole e ho45 minuti. È stato il primo ...... seppur condizionato da un infortunio: 'Forse non tutti lo sanno, ma hotutto l'anno con il menisco rotto'. Così Gianlucaa La Gazzetta dello Sport, attaccante del West Ham tra i più ...

Scamacca: 'Ho nostalgia dell'Italia. Roma è casa, chi non vuole ... Calciomercato.com

Un anno fa l'amico di Charles De Ketelaere è stato vicino al Milan, adesso proseguirà la sua carriera altrove: tutti i dettagli ...Il general manager della Roma può sfruttare la situazione e tentare l'assalto definitivo all'obiettivo di calciomercato ...