(Di mercoledì 12 luglio 2023) Il giocatore ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport , in cui è emerso tutto il suo amore per i colori giallorossi: "Ho sempre ragionato con il cuore e continuerò a farlo anche in ...

Gianluca, in balia delle offerte dei club di Serie A , in cuor suo ha già deciso la sua prossima destinazione. Non può che trattarsi della Roma , squadra della sua città e tifoso numero uno,...I nomi circolati con più insistenza negli ultimi giorni sono stati quelli di Gianlucadel West Ham e di Alvaro Morata dell'Atletico Madrid. Milan - Morata, matrimonio difficile . Milan, ...Gianluca, in balia delle offerte dei club di Serie A , in cuor suo ha già deciso la sua prossima destinazione. Non può che trattarsi della Roma , squadra della sua città e tifoso numero uno,...

Scamacca boccia Juve e Milan: ecco perchè l'attaccante sceglierebbe la Roma Virgilio Sport

Carnevali chiarisce che le offerte arrivate per Frattesi non soddisfano la richiesta: vale molto di più potrebbe anche restare ...