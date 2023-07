Scamacca |  «Avere Mourinho come allenatore sarebbe un sogno | sono convinto che con lui migliorerei»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 12 luglio 2023) La Gazzetta dello Sport intervista Gianluca, centravanti italiano del West Ham. E’ tornato in campo dopo tre mesi di inattività e un intervento al menisco. Ripercorre la stagione con il West Ham. «Magari la gente non lo sa, ma io ho giocato tutto l’anno con il menisco rotto. Poi ad un certo punto era impossibile continuare efinito sotto i ferri. Fino a marzo ho giocato 27 partite, segnato 8 gol. Poteva andare meglio, ma pure peggio… La Conference è stata una grande gioia per tutti: era il nostro pallino fin da inizio stagione. Non ho giocato la finale con la Fiorentina, è vero, ma certo che sento mia la Conference: in Coppa ho realizzato 3 reti in 7 partite». La difficoltà più grande che ha trovato in Premier League? «La maggiore intensità. Si viaggia sempre ai duemila, senza pause. È un modo di giocare che ti rafforza il carattere: io ...