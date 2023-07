Sapete bene cosa sarebbe successo | Lorella Cuccarini | clamoroso no alla Rai

(Di mercoledì 12 luglio 2023) "Sono stata contattata da Angelo Mellone, direttore intrattenimento Daytime Rai. Lo conosco molto, con lui avevo già fatto Grand Tour. Mi ha proposto la fascia delle ore 14.00 di Rai 1, ma io non ho intenzione di tornare in Rai con un programma quotidiano": lo ha rivelatodurante una chiacchierata con il suo fan club. Poi ha aggiunto: "Oltre tutto, in questo momento non avrei mai accettato un passaggio sulle reti Rai,siscatenato“. La showgirl, dunque, continuerà a fare la prof. di canto ad Amici, il talent condotto da Maria De Filippi su Canale 5. A tal proposito ha spiegato: "Stodove sto.mi aspetto dal futuro? In questo momento sto facendo Amici, mi piace, sono ...

... allora, ricompenserete ilCompensate l'offesa con la giustizia, ilcon il". Lo ... "Quando nonuna cosa, il riconoscere che non, è sapere". Cosi liberava il campo dai ...' In questo momento non avrei mai accettato un passaggio sulle reti Rai,cosa si sarebbe scatenato ' ha spiegato, probabilmente alludendo ad alcune polemiche politiche passate. Il ...E in effetti fa sempre. Poi chissà, potrebbe scapparci una conquista interessante. Oroscopo 13 ... Proverete emozioni forti: Tra di voi c'è sempre "quel non so che" a cui nondare una ...

Lorella Cuccarini, "no" alla Rai: "Sapete bene cosa sarebbe successo" Liberoquotidiano.it

Lorella Cuccarini ha rotto il silenzio sulle recenti modifiche avvenute in Mediaset e in Rai e ha affermato perché non avrebbe accettato il posto precedentemente occupato da Serena Bortone su Rai1 e c ...