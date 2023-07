Sanremo 2024 | Amadeus anticipa tutte le novità del festival

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Mancano ancora diversi mesi al via della nuova edizione deldi, magioca d’anticipo e condivide con il pubblico giàlepresenti il prossimo anno. Dall’ingresso nella giuria delle radio, alla “reversibilità” degli artisti in gara, che si trasformeranno per una sera anche in conduttori.promette un’edizione memorabile deldi. Attraverso un collegamento in diretta al TG1, infatti, il conduttore e direttore artistico della kermesse canora ha annunciato a sorpresaledella prossima edizione e la pubblicazione del regolamento ufficiale.annuncialedel...