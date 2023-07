Sanità | 1 mln per creare a Milano il reparto pediatrico più bello del mondo | bando

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 12 luglio 2023), 12 lug. (Adnkronos Salute) - Realizzare a, nel Nuovo Policlinico che sarà ultimato entro il 2024, "ildi Pediatria piùe accogliente del". E' la sfida che Fondazione De Marchi, ente non profit impegnato a migliorare la qualità della vita dei pazienti pediatrici e dei loro genitori, lancia ad archistar e top designer con unda 1 milione di euro. Obiettivo:nell'ospedale che sta per nascere ambienti a misura di bambino, per ridurre al minimo lo stress di piccoli e familiari. Il, scaricabile attraverso un form dal sito della Fondazione, è aperto fino al 30 ottobre prossimo e finanziato con fondi raccolti grazie alla generosità dei sostenitori dell'ente. Fondazione De Marchi si appella ad architetti, ...