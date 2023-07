Sandro Pertini si laureò 100 anni fa | l' Università di Modena e Reggio Emilia lo celebra

si laureò 100 anni fa in Giurisprudenza, all'Università di Modena e Reggio Emilia. E lo stesso Ateneo ha celebrato la ricorrenza, sottolineando il ruolo della formazione nello sviluppo ...MODENA - Cento anni fa, esattamente il 12 luglio 1923, il futuro presidente della Repubblicasi laureava in Giurisprudenza all'Università di Modena, discutendo una tesi sull'industria siderurgica in Italia. L'anniversario è stato ricordato alla presenza delle massime autorità ..."Occorre immaginare il corpo debole di un pigmeo e, su questo corpo, la testa di un Danton": con questa fulminante immagineracconta Gramsci in una delle testimonianze audio " raccolte ...

Unimore ricorda la laurea di Sandro Pertini. VIDEO modenaindiretta.it

C'erano state polemiche per la sostituzione di cartelli al parco intitolato a Pertini senza il suo nome, ma l'amministrazione comunale fa capire che quelli nuovi sono temporanei ...Cento anni fa, esattamente il 12 luglio 1923 si laureava a Modena all’età di 28 anni Sandro Pertini. Quello che per molti è stato, ed è tuttora, il Presidente della Repubblica più amato, infatti, nono ...