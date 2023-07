San Siro sold out per i Pinguini Tattici Nucleari | 'Altalenanti come Lukaku e Radu Amala!'

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Sanancoraout. I tifosi di Inter e Milan hanno riempito lo stadio Meazza per tutta la stagione e si apprestano a fare altrettanto...

Fotogallery - Tiziano Ferro, partito il tour negli stadi AL VIA IL TOUR NEGLI STADI Fotogallery - I Pinguini Tattici Nucleari alla loro prima volta aGUARDA GLI SCATTI Fotogallery . Giuseppe ...Un evento molto atteso dai fan del cantante, che ha già riscosso un successo incredibile con il live adel 5 luglio. Il tour invernale di Ligabue Mesi e mesi fa, al termine di un concerto ...Le due cantanti e sorelle erano state sostenute nei mesi scorsi dall'affetto dei fan, che le avevano riviste insieme anche in occasione dei concerti adi Max Pezzali. Un "amarcord" che aveva ...

A quattro anni dalla presentazione del progetto per la costruzione del nuovo stadio a San Siro da parte di Inter e Milan, tutto tace. O meglio, gli ostacoli sembra moltiplicarsi ogni mese. Una ...San Siro ancora sold out. I tifosi di Inter e Milan hanno riempito lo stadio Meazza per tutta la stagione e si apprestano a fare altrettanto dal prossimo mese di agosto, visto che le campagne abboname ...