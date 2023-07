(Di mercoledì 12 luglio 2023) Il parlamento di Elha approvato la sedicesima proroga dellodidecretato nel marzo 2022 in risposta a un'ondata di 87 omicidi avvenuti in pochi giorni. La proroga, con 67 ...

Il parlamento di Elha approvato la sedicesima proroga dello stato di emergenza decretato nel marzo 2022 in risposta a un'ondata di 87 omicidi avvenuti in pochi giorni.Mostra con dieci litografie diDalì riguardanti la Divina Commedia di Dante Alighieri. Chiesa diGiovanni Battista, fino al 30 agosto 21.00 . Per 'Love Circus, 'La baracca dei burattini ...... seguono: Alessandro Oddone, che ne assume la direzione; i banchieriFubini e Marco ... con sede principale a Casale in Piazza Tavallini e alcuni anni dopo succursali a Moncalvo eSalvatore.

San Salvador, stato di emergenza prorogato per la 16ma volta - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Il parlamento di El Salvador ha approvato la sedicesima proroga dello stato di emergenza decretato nel marzo 2022 in risposta a un'ondata di 87 omicidi avvenuti in pochi giorni. (ANSA) ...A Palazzo Grimani la mostra con le immagini ravvicinate dai ponteggi trasformate in opere d’arte: «Un pellegrinaggio onirico» ...