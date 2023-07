San Lorenzo Maggiore si regala il concerto di Sannino per la festa patronale

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoC’è tanta attesa per laa San, un appuntamento molto seguito che quest’anno presenta un calendario molto fitto. Meno di un mese e il piccolo centro sannita sarà preso d’assalto da fedeli e turisti che potranno godersi le bellezze del luogo, associando anche il culto religioso. E nel calendario degli appuntamenti è apparso anche ildi Andreache farà tappa a Sannel corso del suo Mosaico Tour 2023 colche si terrà l’11 di agosto a Piazza Roma a partire dalle ore 22. Per il cantante di ‘Abbracciame’ sarà l’occasione per presentare la sua nuova produzione, la prima parte dell’album Mosaico parte 1 fatta di nuove canzoni con una ...