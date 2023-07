San Giovanni festeggia la 40esima edizione del Valdarno Jazz Festival con due concerti leggendari

Il più grande nome di quest'anno, Dave Holland, sarà in piazza Masaccio il 16 luglio e sabato 29 luglio sbarcherà Peter ErskineDave Holland, sarà in piazza Masaccio il 16 luglio alle 21,30 e sabato 29 luglio, stessa cornice e stessa ora, sbarcherà Peter Erskine.... domenica 16 luglio, con la conferenza su due libri sul Medioevo in Val Tidone: "Alle origini di Castel" e "Il Medioevo in Val Tidone e Val Luretta", con ospitiPierLuigi Bavagnoli, ...

A San Giovanni due grandi concerti per la celebrare la 40' edizione del Valdarno Jazz Festival LA NAZIONE

CAMMARATA/SAN GIOVANNI GEMINI - Esattamente tra un mese e mezzo si ricomincia a fare sul serio. Tante società siciliane sono già al lavoro per ...La Casa della carità a Manfredonia, una grande struttura con tanti servizi Caritas e una cappella, si è resa disponibile ad...(Fonte: AgenSIR - News archiviata in #TeleradioNews il tuo sito web © Di ...