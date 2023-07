San Donato Milanese | pedonalizzazione di via Alfonsine | Europa Verde all’attacco | «Perché è stato un flop?»

(Di mercoledì 12 luglio 2023) «Sono stati coinvolti i commercianti della zona? Perché non ècreato un evento inaugurale? Perché non è stata attivata a giugno con una serie di eventi quando Sanè più popolata?»

15 LUGLIOGIOVANNI ROTONDO Ore 20.15 " Villetta di Sant'Onofrio presentazione del libro PAPAPUM (Quorumedizioni) didi Bari e Maddalena Gatta Un libro per ragazzi che racconta a ragazzi e ...15 LUGLIOGIOVANNI ROTONDO Ore 20.15 " Villetta di Sant'Onofrio presentazione del libro PAPAPU M (Quorumedizioni) didi Bari e Maddalena Gatta Un libro per ragazzi che racconta a ragazzi e ...Grazie Piero per tutto quello che haial mondo". I funerali si svolgeranno oggi, mercoledì 12 Luglio alle 16, nella Chiesa diMichele degli Scalzi.

Progetto Milan: a San Donato non solo lo stadio La Gazzetta dello Sport

«Sono stati coinvolti i commercianti della zona Perché non è stato creato un evento inaugurale Perché non è stata attivata a giugno con una serie di eventi quando San Donato è più popolata» ...“Donate, soprattutto in queste settimane estive”. È l’appello rivolto dal centro trasfusionale dell’ospedale San Martino di Oristano.