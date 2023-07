San Benedetto Tennis Cup | Cobolli | Forti e Darderi avanti

Dopo Luca Nardi altri tre tennisti italiani si sono qualificati per gli ottavi della "Tennis Cup", torneo Challenger ATP dotato di un montepremi di 118mila euro che si sta disputando sui campi in terra rossa del Circolo Tennis Maggioni. Francesco Forti, ripescato in ...Come disseXVI il 13 maggio 2010, nel decimo anniversario della beatificazione di ...nell'ospedale di Lisbona (le venne negata anche la consolazione della Comunione) di Cristina Siccardi...Il Tour prosegue volgendo verso il mare, attraversando Ascoli Piceno e la ciclabile che costeggia il fiume Tronto la quale sfocia sulla Riviera delle Palme adel Tronto dove si imbocca ...

SAN BENEDETTO - I cuochi pescatori prepareranno i più noti piatti di pesce che rischiano di sparire dalle tavole a causa delle norme europee, ad assaggiarli ci sarà il ...Il transalpino domani godrà di una giornata di riposo, prima di affrontare giovedì lo spagnolo Carlos Sanchez Jover ...