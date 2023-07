Sampdoria | Audero torna in Serie A? Bagarre per il portiere

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Emilcercato fortemente inA: èper ilche potrebbe lasciare la. Le ultime Sono in molti i club inA a fiutare il possibile colpo Emil. Ilinfatti rappresenta una ghiotta occasione di mercato in quanto è retrocesso con la, che potrebbe dunque cederlo per una cifra non elevata. Ci pensa l’Inter, ma anche altri club del massimo campionato. Sulle sue tracce anche Juventus, Atalanta e Torino. Secondo quanto riferisce Il Secolo XIX, la Lazio avrebbe messo il turbo per regalare a Maurizio Sarri un vice Provedel e punta forte sulblucerchiato. Sembra defilarsi invece la Fiorentina, che vira su Montipò.

... Piotr Zieliski ( Napoli) Domenico Berardi ( Sassuolo) Politano (Napoli) Torreira (Galatasaray) Marcos Leonardo (Santos) Milos Kerkez ( AZ)) Si può evincere che il funzionamento ...Commenta per primo Uno dei giocatori più chiacchierati in ottica mercato, per la, è Emil. L'estremo difensore blucerchiato era finito nel mirino della Fiorentina , ma il suo nome circolava anche tra i possibili innesti di Juventus e Inter con l'agente del ...La, secondo giorno a Bogliasco per la squadra per i test, deve fare cassa per poter ... Situazione portieri, il Nottingham deve ancora decidere, resta sospeso, che piace sempre agli ...

