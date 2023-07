Salvini firma l’ordinanza che dimezza lo sciopero dei treni

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 12 luglio 2023) ROMA – “Ho appenatochelodeiproclamato dai sindacati per domani. Il diritto alloè sacrosanto, ma era impensabile lasciare a piedi un milione di pendolari in una giornata che prevederà temperature intorno ai 35 gradi in tutto il Paese. Da Ministro, il mio pieno impegno per garantire un confronto risolutivo tra le aziende e i sindacati in modo da dare risposte a lavoratrici e lavoratori delle ferrovie, rispettando però il diritto alla mobilità di tutti”. L'articolo L'Opinionista.