Salvare il pianeta va bene | ma la cura green non può essere una scusa per torchiare gli individui

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 12 luglio 2023) La” che è necessario dedicare al piccolo e irripetibile mondo in cui viviamo, alla riforma delle nostre abitudini abitative e alimentari, alla riconversione e all’orientamento in senso compatibile della produzione industriale non ha niente a che fare con i protocolli di ecosostenibilità adoperati perlopiù per cavare ancora soldi dalle tasche dei contribuenti e per sopprimere ulteriori quote di libertà dei cittadini. Enormi progetti di devoluzione “”, che coinvolgono le grandissime angolature degli investimenti multinazionali e una parte molto significativa del sistema bancario, in una inevitabile collusione con le politiche degli ordinamenti nazionali, hanno finalità che c’entrano assai poco con esigenze di palingenesi ambientalista e molto più con l’intento di grassare dove ancora è possibile: le tasche dei cittadini, ...