Salumi e frutta | la combo dell’estate 2023

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Fichi, prugne, mango, pesche e avocado sposano prosciutto crudo, petto di tacchino e prosciutto cotto, in tre abbinamenti ideali per i pranzi estivi proposti con il supporto scientifico di Nutrition Foundation of ItalyAnche nell’accoppiatasi conferma protagonista di snack e piatti freschi e gustosi da consumare durante la stagione più calda, una combinazione vincente contro il caldo estivo. Per questo, Citterio, storica realtà di, con il supporto scientifico di Nutrition Foundation of Italy, associazione che promuove informazione ed educazione nutrizionale, propone tre piatti completi condi stagione e– prosciutto crudo, petto di tacchino al forno e prosciutto cotto Tagliofresco in Leggerezza – per un pasto equilibrato all’insegna di gusto e ...

come ad esempio la frutta secca a guscio - prosegue la Professoressa Scazzina. - Per le fonti di ... Infatti, il sale non è presente soltanto in prodotti salati per definizione (come salumi e formaggi) ma ... frutta, verdura, legumi, frutta secca con moderazione, pesce per almeno 3 volte a settimana, uova ... confezionati, in scatola, pochi dolci, pochi alcolici e carni rosse e salumi ricchi in sale e ... In questo caso si tratta di frutta, verdura, formaggi, salumi e ogni tipo di genere alimentare Made in Italy, di qualità e a km zero tra quelli proposti dagli agricoltori di Campagna Amica, con la ...

