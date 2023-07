Salerno | spari contro un panificio | 17enne nei guai

(Di mercoledì 12 luglio 2023) È stato condannato a tre anni e due mesi di reclusione ilche – come riportanotizie – nella notte tra il 12 e il 13 dicembre dello scorso anno ha sparato dei colpi di pistolaunin piazza XXIV maggio, nel pieno centro di. Il ragazzoè stato condannato perin luogo pubblico e detenzione e porto abusivo di pistola. Segui ZON.IT su Google News.

Sullo sfondo vi sono gliesplosi contro una macchina con dentro due persone, intorno alle 18,30, tra le palazzine del rione Europa. Ad agire almeno cinque persone, incappucciate e con un ...'Sono orgoglioso dell'attività svolta sul territorio di Sarno da parte di tutte le Forze dell'Ordine che assicurano con continui servizi una presenza rassicurante per tutti i cittadini'. È quanto ...Chiedere con urgenza al prefetto dila convocazione del comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezza pubblica e aumentare i controlli sul territorio, per evitare una scia di sangue'.

StampaIl gup del tribunale dei Minori di Salerno ha inflitto una condanna a tre anni e due mesi di reclusione al 17enne, per gli spari, avvenuti nella notte tra il 12 e il 13 dicembre dello scorso ann ...Roberto Bianco junior è capace sia di intendere e volere (al momento dei fatti) sia di stare in giudizio. È la conclusione a cui è giunto il perito Bartoli nella ...