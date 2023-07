Salerno | sospensione idrica programmata | le zone interessate

(Di mercoledì 12 luglio 2023) La società AUSINO SpA.–Servizi Idrici Integrati in data odierna, ci ha comunicato con fax prot. 14063/2023 del 10/07/2023, che ”a seguito del rinvenimento di una perditasulla condotta adduttrice “Consorziale” nel tenimento del comune di Giffoni Sei Casali”, per effettuare tale intervento sarà costretta ad interrompere l’erogazionedalle ore 07:00 fino alle ore 16:00 del giorno Giovedì 13.07.2023, orario dal quale inizieranno le operazioni di caricamento della condotta. Lacomporterà la mancata erogazione alle seguenti: Cappelle Superiori Puzzo di Cappelle Cappelle Inferiori (tratto compreso tra Via Fuardo e Via S. Luca (inclusi P.co Ambra e SIULP) Montecasino (parte alta) Rione Calenda (nel tratto di Via S.Calenda ...

Rubinetti a secco per 9 ore, in alcune zone di Salerno: la società Ausino Spa ha reso noto che, 'a seguito del rinvenimento di una perdita idrica ... La sospensione idrica interesserà diverse zone: - ...

Ausino SpA comunica che nella città di Pellezzano il giorno 13 luglio 2023 dalle ore 7:00 alle ore 21:00 (salvo imprevisti), per consentire urgentissimi ...Rubinetti a secco per 9 ore, in alcune zone di Salerno: interessato anche l'ospedale Da Procida. A comunicarlo, in una nota, la società Ausino. I disagi dono legati ad una perdita ...