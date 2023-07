Salerno | rischio malattie | multe fino a 500 euro a chi da cibo ai piccioni

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Il Primo Cittadino di, Vincenzo Napoli, ha disposto – come riportanotizie – il divieto assoluto di dar da mangiare ai, perché c’è ilche il volatile sia portatore di moltetra le quali: salmonellosi, criptococcosi, istoplasmosi, ornitosi, aspergillosi, candidosi, clamidosi, coccidiosi, encefalite e tubercolosi. I trasgressori pagheranno una multa che può arrivarea 500. “Sul territorio comunale – si legge nella ordinanza emanata dal sindaco Napoli – è stato rilevato un aumento di inconvenienti igienico-sanitari dovuti ad un incremento della popolazione dio colombi urbani e volatili selvatici, con stazionamento ed utilizzo come dormitorio di sottotetti, aperture o anfratti in edifici ...

