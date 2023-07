Salerno | lancia liquido corrosivo sul volto di un connazionale | arrestato

(Di mercoledì 12 luglio 2023) In data odierna, la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale disu richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di Z. M., indagato per il reato tentato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, in quanto, secondo l’ipotesi accusatoria, lo scorso febbraio, a seguito di una discussione, avrebbeto delinad un suo. Segui ZON.IT su Google News.

Tentata deformazione dell'aspetto della persona tramite lesioni permanenti al viso. È l'accusa che ha portato in carcere, in esecuzione di un provvedimento restrittivo ...StampaNel corso della mattinata, sul Lungomare Colombo a Salerno, è stato rubato un pc portatile ad una ragazza diversamente abile. La famiglia ha contattato la redazione della tv salernitana LiraTv p ...