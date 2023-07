Salerno | emergenza caldo | attivato il servizio “Prins”

(Di mercoledì 12 luglio 2023) L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune diha messo a disposizione – come riporta il quotidiano La Città – ildi Pronto Intervento Sociale “” rivolto alle fasce più deboli della cittadinanza, maggiormente esposte a rischi di salute per le alte temperature. Numeri utili I singoli cittadini possono segnalare eventuali situazioni di disagio al numero verde dedicato 800233330 attivo tutti i giorni 24h/24h. Per ogni altra necessità è altresì attivo il numero della Direzione Politiche Sociali 089 666112 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14 e il martedì e giovedì dalle 15 alle 17. In caso dicontattare: ? numero unico 112 ? pronto intervento 118 ? guardia medica – continuità assistenziale di via Vernieri 089 5647306 o di via Raffaele Guariglia 089 339574. Segui ZON.IT su ...

In particolare, un'attenzione specifica sarà garantita a: anziani soli, malati cronici, neonati e bambini molto piccoli, donne in gravidanza e persone senza fissa dimora ...