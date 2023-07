Salerno | chiusa al traffico via Madonna del Monte

Leggi su zon

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Una comunicazione urgente che risulta essere fondamentale, soprattutto per gli abitanti di. Infatti, sabato prossimo, ovvero il 15 Luglio, e il successivo, ovvero il 22 Luglio, viaDelsaràalveicolare. L’area occupa tutte le abitazioni che partono dal numero civico 19 e arrivano fino al numero civico 29. A renderlo noto ci ha pensato lo stesso Comune dicon una comunicazione. Per l’occasione dei due sabati, a, in viadel, sarà consentito esclusivamente il transito pedonale. Non è il primo sos che capita in questi giorni. Infatti, all’ospedale da Procida, c’è una sospensione idrica che preoccupa oltremodo tutti. Martedì 11 luglio verranno effettuati dei lavori di ...