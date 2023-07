(Di mercoledì 12 luglio 2023) Lavuole rinforzarsi in mezzo al campo e avrebbe messo gli occhi sudell’Hellas Verona Lavuole rinforzarsi in mezzo al campo e avrebbe messo gli occhi sudell’Hellas Verona. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i campani starebbero cercando un rinforzo in mediana e potrebbe inserirenelloper arrivare al centrocampista veronese. Ranocchia e Miretti gli altri giocatori seguiti da De Sanctis.

Il Cagliari fatica a trovare l'accordo per Gabbiadini: nel mentre, Monza e Salernitana si inseriscono nella corsa all'attaccante

Salernitana, obiettivo Tameze e possibile scambio con Bonazzoli Calcio News 24

Il Cagliari fatica a trovare l'accordo per Gabbiadini: nel mentre, Monza e Salernitana si inseriscono nella corsa all'attaccante ...Il giovane talento di Penne, Mattia Marchionne, vola in serie A: da oggi è un giocatore della Salernitana. A dare la notizia è stata la società pennese sui social. Marchionne, centrocampista del 2007, ...