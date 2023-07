Salernitana | Candreva | “Non dobbiamo perdere entusiasmo e umiltà”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Antonio, centrocampista della, ha commentato il ritiro a Rivisondoli, L’Aquila: “In questa prima fase di preparazione stiamo lavorando dove abbiamo interrotto lo scorso anno. Mancano ancora dei compagni e qualcuno è arrivato nelle ultime ore quindi abbiamo ancora tanto lavoro da fare. Personalmente affronto ogni ritiro come se fosse il primo cone voglia di aiutare i compagni. Le motivazioni si trovano nel migliorarsi nel lavoro che facciamo. L’obiettivo personale non esiste, viene sempre prima la squadra”. E ancora: “La Serie A è un campionato difficile,prepararci bene perché tutte le squadre sono difficili da affrontare. Vogliamo farci trovare pronti per giocare su tutti i campi con la nostra identità. Sappiamo quello che vogliamo efare. Non ...