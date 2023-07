Salernitana | Candreva | «Entusiasmo e voglia di aiutare i compagni»

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Le parole di Antonio, centrocampista della, sulle prime sensazioni dal ritiro dei campani Antonio, dal ritiro dellaa Rivisondoli, ha parlato ai canali del club tirando le somme su questi primi giorni. Di seguito le sue parole. RITIRO – «In questa prima fase di preparazione stiamo lavorando dove abbiamo interrotto lo scorso anno. Mancano ancora deie qualcuno è arrivato nelle ultime ore quindi abbiamo ancora tanto lavoro da fare. Personalmente affronto ogni ritiro come se fosse il primo condi. Le motivazioni si trovano nel migliorarsi nel lavoro che facciamo. L’obiettivo personale non esiste, viene sempre prima la squadra». PROSSIMA ...

