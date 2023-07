Salemme torna a teatro con un omaggio a Edoardo de Filippo

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutidi Valentina Scognamiglio Una vita trascorsa tra palcoscenici e set cinematografici quella di Vincenzoche dopo il successo del suo ultimo spettacolo teatrale, ‘Napoletano? E famme ‘na pizza!’, ha deciso di dare nuova vita a una delle tragicommedie più importanti di Eduardo de, ‘Natale in casa Cupiello’ Forse la più conosciuta commedia del grande Eduardo, quella che ogni napoletano e non solo, porta nel cuore. Unquasi dovuto quello chefa riportando inquesta opera, soprattutto pensando che le nuove generazioni hanno quasi completamente perso la conoscenza dei grandi artisti dei primi del novecento. Un maestro esigente e rigoroso Deche peròha sempre ricordato con grande affetto e ...

