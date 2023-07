Salario minimo | Tremaglia | “L’errore è in partenza | la direttrice europea invita alla contrattazione collettiva”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Bergamo.sì,no. Il Governo si spacca sull’argomento ed è notizia di qualche ora fa la proposta di una raccolta firme decisa e sostenuta da un campo largo. Una mossa unitaria, quella di Pd, M5S, Azione, Alleanza Verdi Sinistra e +Europa, volta ad incalzare la Premier Meloni per far sì che la paga minima salga a 9 euro l’ora. Una questione che scuote l’aula, o meglio le aule, e che coinvolge anche i parlamentari bergamaschi. No dall’area centrodestra, con Fratelli d’Italia in prima fila e Lega e Forza Italia a correre, sì convinto invece da quella del centrosinistra. Andrea, Fratelli d’Italia: “Sono per il no, assolutamente. Come del resto il mio partito. E nello spiegare le ragioni, faccio anche una premessa, quella cioè che la...