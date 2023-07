Salario minimo | la commissione Lavoro della Camera adotta il testo base condiviso dalle opposizioni La maggioranza si astiene

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Laha dato il via libera alsulnell’ultima formulazione condivisa da tutti i partiti di opposizione (tranne Italia viva), che fissa a 9 euro lordi l’ora la soglia sotto la quale diventerebbe illecito pagare un lavoratore. Lasi è astenuta durante il voto, nonostante il governo come è noto sia contrario. Il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato a venerdì 14 luglio alle ore 12. L’Italia è uno dei 5 Paesi Ue su 27 che non hanno unfissato per legge (vedi grafico). Martedì l’Ocse nel suo Employment Outlook ha sottolineato che in Italia alla fine del 2022 i salari reali erano calati del 7% rispetto al ...