Salario minimo | Boccia Pd | ' obiettivo non di parte | governo e maggioranza cambino idea'

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Roma, 12 lug (Adnkronos) - "La Schlein è stata chiara, abbiamo lavorato per tenere il fronte più ampio possibile. Ilè meta di dignità, collettiva, unche non può e non deve essere considerato dima del Paese. Ci auguriamo che". Lo ha detto Francesco, presentando il ddl del Pd sui mutui. "Continueremo a portare avanti questa battaglia di civiltà", ha sottolineato il presidente dei senatori del Pd.

...del periododi ferie previsto dalla legge. Anche l' estorsione è procedibile d'ufficio. Quindi può essere denunciato il datore di lavoro che: obbliga i dipendenti ad accettare un...Roma, 12 lug. " "In commissione Lavoro è stato approvato il testo base dell'opposizione per l'introduzione del. Combattiamo il lavoro povero: sotto i 9 euro l'ora non è retribuzione ma sfruttamento. Su questo tema, concreto, chiediamo al governo un confronto serio, per il bene del Paese". Così ...no, massimi vitalizi sì", ha chiosati il leader pentastellato. Sul Pnrr "il governo ha gettato la maschera, ha detto che non ce la fa. Fitto in conferenza stampa è stato costretto ad ...

Roma, 12 lug (Adnkronos) - "La Schlein è stata chiara, abbiamo lavorato per tenere il fronte più ampio possibile. Il salario minimo è meta di dignità, collettiva, un obiettivo che non può e non deve e ...D’altronde si deve tenere conto del fatto che, ai sensi dell’articolo 153 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’eventuale definizione di un salario minimo rientra tra le competenze ...