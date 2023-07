Salari | in Italia i più bassi Pressing su salario minimo

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 12 luglio 2023) “I mercati del lavoro hanno dato prova di una notevole resilienza nell’ultimo anno e restano tonici, malgrado l’elevata inflazione e l’aumento del costo della vita abbiano eroso i redditi reali. L’accelerazione recente degli sviluppi e degli strumenti legati all’Intelligenza Artificiale (AI) segna una svolta tecnologica, con implicazioni concrete su numerosi quadri di lavoro. È assolutamente necessario riflettere a delle cornici politiche di lungo termine per l’uso dell’IA sul luogo di lavoro e continuare ad incoraggiare la cooperazione internazionale per massimizzare i vantaggi gestendo nel contempo i rischi in modo appropriato”. Questo lo scenario tracciato dal segretario generale dell’Ocse, Mathias Corman, in occasione della presentazione a Parigi delle Prospettive dell’Occupazione Ocse 2023. L’occupazione nell’area Ocse Dopo la stabilizzazione avvenuta nella seconda metà dello ...