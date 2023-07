Sai che il faraone Tutankhamon fu imbalsamato con il pene in erezione? Ecco perché

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 12 luglio 2023) La mummia più famosa del mondo, quella dell’anticoegizio, è stata sepolta con ilincome segnali di una rivoluzione religiosa iniziata da suo padre, suggerisce un nuovo studio. L’egittologa Salima Ikram, professoressa all’Università americana del Cairo, ha sostenuto che l’insolita sepoltura difosse un tentativo di farlo apparire come Osiride, il dio dell’aldilà, per contrastare i tentativi delAkhenaton – suo padre – di fondare una religione monoteista. Stando a quanto rivelato dagli egittologi, Akhenaton aveva introdotto nella cultura egizia l’adorazione di un solo dio, Aton – dio del Sole – togliendo potere anche ai sacerdoti. Un affronto per, molto devoto alla religione politeista. ...