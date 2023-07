Sagre e feste in Campania dal 13 al 16 luglio 2023 | tutti gli appuntamenti

(Di mercoledì 12 luglio 2023)ed eventi in: le giornate di giovedì 13, venerdì 14, sabato 15 e domenica 16saranno piene di eventi all’insegna del buon cibo e del divertimento su tutto il territorio. Scoprii programmi. Da giovedì 13 a domenica 16si terranno alcuneed eventi in: ecco quali sono

Festa patronale di Santa Margherita Castelnuovo di Asola (MN) 14 - 15 - 16 - 17 luglio 2023 Dal 14 al 17 luglio 2023 torna l'appuntamento estivo con la Festa di Santa Margherita a Castelnuovo di Asola ...In ogni caso tra masserie, fattorie tradizionali trasformate in alloggi di lusso,di vario genere, potrai vivere un'esperienza senza pari tra lusso e tranquillità. L'incantevole ......società ed è proprio al ricordo dei santi che sono tutt'oggi dedicate un gran numero didi ...manifestazione che accoglie fino a 10.000 visitatori e che si pone di diritto tra le maggioridi ...

Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 13 al 16 luglio 2023 Napoli da Vivere

Torino - Nel mese di luglio non mancano di certo le sagre in Piemonte che faranno di certo una grande compagnia insieme ai loro gustosi piatti della tradizione.Sono tanti gli appuntamenti gastronomici ...A Roseto Valfortore torna la ‘Festa del grano e della ruralità’. Dal 21 al 23 luglio, dunque, in programma una serie di appuntamenti per conoscere questo momento così importante per gli agricoltori de ...