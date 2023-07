Sabrina Impacciatore agli Emmy Awards | a star is born | l’America la ama e l’Italia la riscopre

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Sarà una serata speciale perquella degli2023, in programma il 18 settembre 2023.Oscar della TV statunitense hanno infatti ricevuto una nominatione Simona Tabasco. Riconosciuto il loro ottimo lavoro in The White Lotus, che nella seconda stagione ha fatto tappa in Sicilia. Le due interpreti si sono calate rispettivamente nelle parti di Valentina e Lucia. Sono ora in corso per la statuetta nella categoria Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica. Un nuovo tassello per quella che è la rinascita attoriale di. Nessuno in Italia ne aveva mai messo in dubbio il talento ma, al tempo stesso, non aveva mai ricevuto l’attenzione che un singolo ruolo negli USA le ha donato. È il caso di dirlo, a ...

La serie The White Lotus , ambientata in Sicilia e con un cast internazionale che include anche attori italiani come, ha ottenuto ventitré candidature , dimostrando la sua ......Alexander Skarsgård ("Succession") Supporting Actress in a Drama Series Jennifer Coolidge ("The White Lotus") Elizabeth Debicki ("The Crown") Meghann Fahy ("The White Lotus")("...La serie ottiene importanti nomination fra cui quella come miglior serie drammatica, quella per scrittura e regia (a Mike White) e quelle per il suo brillante cast che comprende, ...

Emmy Awards, nomination per Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco. «Succession» la serie con più candidature Corriere della Sera

Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco sono state nominate agli Emmy Awards 2023, i premi più importanti della televisione americana, per le loro ...Le serie Sky Exclusive Succession, The Last Of Us, House of the Dragon e The White Lotus hanno ricevuto moltissime nomination agli Emmy Awards 2023.