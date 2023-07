Sabatini | «Lukaku? Il Chelsea non lo fai fesso due volte Numeri Inter»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 12 luglio 2023)non è così sicuro chepossa tornare all’, vista la distanza ancora vigente con il. Il giornalista, parlando a Radio Radio, dà le cifre della trattativa. IN BILICO – Sandrodà per necessario un altro sforzo per prendere Romelu: «Io sono cauto, perché inon ci sono ancora. Passare da trenta a quarantacinque milioni non è facile, in questa situazione non dico che l’stia rischiando un Dybala-bis però secondo me un po’ più di fretta la dovrebbe mettere. Detto questo sarei contento di essere smentito, per cui vorrei vederearrivare in ritiro non lunedì ma venerdì. Avrei piacere a vederlo rigiocare nell’, ma trentacinque milioni al...