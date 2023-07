...attesa di processoil rifiuto del rilascio su cauzione. Accoltellato 10 volte e costretto al ricovero in terapia intensiva, nonché a una successiva permanenza in ospedale di 6 settimane,...settimane di proteste arrivò puntuale l'attacco terroristico al Consolato USA di Bengasi in ... Senza dimenticare il caso dello scrittore Salmanaccoltellato negli USA (2022) per i suoi "...... il problema è imparare da esse: e la cosa triste è che,Stalin e Mao, al Cremlino si ... Sappiamo che cosa è successo a". Al centro della vita di Mainou però, più forte della paura e dello ...

Rushdie dopo l'attentato, 'sto bene ma faccio sogni folli' Agenzia ANSA

Fisicamente dice di stare ora "più o meno bene", nonostante la perdita della vista da un occhio; ma psicologicamente a perseguitarlo sono "i sogni assurdi" - ai limiti dell'incubo - che popolano adess ...Film, libri e vignette hanno spesso scatenato la furia degli estremisti religiosi Charlie Hebdo è il nome che tutti ricordano. L'irriverenza delle vignette del settimanale francese, che aveva deciso n ...