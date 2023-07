(Di mercoledì 12 luglio 2023) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - Sarà Andrea, ex Azzurro e tre volte Campione d'Italia, l'dellaOro. Lo afferma il club in una nota. "Il tecnico aquilano affiancherà l'head coach, Gianluca Guidi, e l'assistant coach, Daniele Forcucci, con il compito di allenare il pack del XV della Polizia di Stato". "Con grande piacere accogliamo Andreanella famiglia Cremisi – ha dichiarato il Vicepresidente Tommaso Niglio – Personalmente ne ho apprezzato le qualità come compagno di squadra e anche da avversario. Posso dire che oltre la competenza indiscussa, Andrea porterà tanto entusiasmo e abitudine a vincere, visto il suo curriculum da giocatore. Per le nostre prime linee è un'opportunità: sono certo ...

Rugby: Castellani nuovo allenatore di mischia delle Fiamme Oro Gazzetta di Modena

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – Sarà Andrea Castellani, ex Azzurro e tre volte Campione d’Italia, l’allenatore della mischia delle Fiamme Oro. Lo afferma il club in una nota. “Il tecnico aquilano affianch ...CASTELFRANCO - Aria di cambiamento in casa Castellana Rugby; con lo sguardo al futuro, la società di Via Malvolta si affida ad Augusto Allori, già protagonista della promozione in Serie B del 2019.