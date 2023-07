(Di mercoledì 12 luglio 2023) Ha avuto luogo questa mattina, a Roma, presso la sede di Confindustria, in Viale dell’Astronomia, l’Assemblea di, nel corso della quale sono stati eletti i 9 membri del nuovo Consiglio Direttivo per il triennio 2023 – 2026, che a loro volta hannouscente, alla guida della Federazione che riunisce i sedici Confidi di area confindustriale. Il Consiglio Direttivo che supporterà ilnel corso del nuovo mandato risulta essere così composto: Vicepresidenti: Giancarlo Abete (Fidimpresa Italia) e Carlo Crosara (Neafidi); Consiglieri: Pietro Carboni (Confidi Centro Nord); Achille Carlini (Confidi Sardegna); Riccardo Colombo (Banco BPM); Nicola Didonna (Fidit); Paolo Parini (Rete Fidi Liguria) e Antonino ...

"Essere tra i primi tre bottler PepsiCo in Europa " afferma, amministratore unico di I. B. G. S.p. A. Società Benefit " in grado di garantire una produzione sicura e di qualità ......nella suggestiva chiesa dell'istituto Bartolo Longo e officiato da Sua Eccellenza l' arcivescovo - prelato del santuario della Beata Vergne del Santodi Pompei , monsignor TommasoLa dirigenza provinciale si è felicemente espressa per l'ingresso in Azione diPacifico, Consigliere comunale di Fisciano, Peppe Ventura, ex Consigliere comunale di Salerno, Daniemma...

Rosario Caputo confermato presidente di Federconfidi - Ildenaro.it Il Denaro

Lopa: “predisporre la possibilità che le attività di formazione dei pizzaioli siano previste nelle discipline didattiche, per tutelarne la professionalità e salvaguardare le pizzerie storiche che rapp ...La multinazionale valuta negli stabilimenti in cui la bevanda viene prodotta e imbottigliata una serie di prestazioni: utilizzo di ingredienti prodotti da fonti sostenibili, pratiche di agricoltura ...