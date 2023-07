Roma Sud | donna accoltella il compagno che la picchiava

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Unadi cinquant’anni s’è stancata di subire i maltrattamenti che il suo, di 44 anni, le riservava da tempo, picchiandola. Alle ultime botte, con pugni e calci, laha reagitondo a un braccio l’uomo. Il fatto è accaduto aSud sabato scorso alle ore 22 circa. L’uomo è stato portato al San Camillo e poi in commissariato. È stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e la sua posizione è al vaglio dell’autorità giudiziaria. La compagna, che sarà ascoltata nei prossimi giorni, è stata invece deferita per lesioni.

