Roma-Pompei | nuovo collegamento Frecciarossa con gli Scavi dal 16 luglio

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 12 luglio 2023) (Adnkronos) – Iltrae il sito archeologico digarantito dal, al via dal 16“coniuga insieme tradizione e modernità. La tradizione della storia di uno dei siti archeologico più importanti del mondo,, che ci viene universalmente invidiata e la modernità dell’alta velocità italiana”. Lo ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano in occasione della presentazione delche sarà effettuato dal1000 ogni terza domenica del mese permettendo ai turisti di raggiungere glididain un’ora e 47 minuti e di rientrare la sera in due ore e un quarto. Per il ministro si tratta di “una ...