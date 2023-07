Roma | Kristensen in arrivo | la formula E su Sabitzer…

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Lasta per battere un altro colpo sul mercato: trattativa ai dettagli per, difensore danese del Leeds. Nel nostro focus video...

- Dopo aver acquisito Aouar, N'Dicka e Llorente, lasi appresta a mettere a segno anche il quarto innesto dell'estate con l'arrivo di Rasmus. Il terzino danese del Leeds United non parteciperà infatti all'amichevole di oggi a Oslo ...Il Milan abbraccia Pulisic , laè in chiusura per. Il Napoli ha trovato il successo di Kim, è l'inglese Kilman . Punti chiave 16:26 Manchester - Inter, contatti nelle prossime ore ..., calciomercato: tutti i nomi sulla lista di Pinto. Mourinho ha già in mente una lista di nuovi ... e intanto è prossimo l'accordo percome terzino destro.

Kristensen verso lo sbarco a Roma. Sabitzer in pole per il centrocampo La Gazzetta dello Sport

Tutte le news della giornata giallorossa Passi in avanti per la Roma, tra campo e mercato. Pinto va con decisione su Scamacca, e alza l’offerta per il prestito. Il giocatore vuole i giallorossi, e la ...Tempo di calciomercato in casa Roma, che si prepara ad accogliere Kristensen, mentre Tiago Pinto sarebbe pronto a sfidare la Juventus ...