Roma | entusiasmo dei bambini per Mourinho | “Sei il mister Number One”

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Laha iniziato il ritiro in quel di Trigoria per preparare la stagione, che sarà la terza con Josèin panchina. Il tecnico portoghese ha deciso di dare spazio all’amore ed alla voglia dei, tifosi giallorossi, di conoscerlo. Per questo, dopo la seduta di allenamento, come si apprende dal canale social dellasi è divertito a firmare autografi e comunque ad incontrare iche dietro ai cancelli fremevano. Nel momento in cui hanno visto il tecnico giallorosso, molti deipresenti si sono lasciati andare ad “Sei ilOne“. Belle parole, dunque, riferite nei confronti di Mourihno che entra, sempre più, nel cuore dei tifosi della. “José, sei il ...

Lacontinua ad inseguire una mezzala di alto livello per completare il centrocampo da consegnare a ... ha aperto conalla prospettiva di un trasferimento in Italia. Possibile che, ...Non dobbiamo mai perderee umiltà. In Serie A non ci sono partite facili, dobbiamo ... Inizieremo con la trasferta diche sarà sicuramente difficile ma ci faremo trovare pronti'. ...Non dobbiamo mai perderee umiltà. In serie A non ci sono partite facili, dobbiamo ... Inizieremo con la trasferta diche sarà sicuramente difficile ma ci faremo trovare pronti". "...

Mourinho alla Roma: Il nuovo corso inizia con grandi aspettative Siamo la Roma

Le parole di Antonio Candreva, centrocampista della Salernitana, sulle prime sensazioni dal ritiro dei campani Antonio Candreva, dal ritiro della Salernitana a Rivisondoli, ha parlato ai canali del cl ...Standing ovation subito, a luci spente. «I Contain Multitudes, dipingo paesaggi e dipingo nudi, io sono fatto di moltitudini. Sono come Anna Frank, come Indiana Jones. E come quei ...