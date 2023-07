Roma e Pompei dal 16 luglio più vicine VIDEO

Leggi su agi

(Di mercoledì 12 luglio 2023) AGI -e gli Scavi disono ora più vicini. Per visitare i resti della città diantica ci vorrà poco più di una partita di calcio: 1 ora e 47 minuti grazie alla comodità del nuovo treno diretto. Un primo passo di una lunga camminata che porterà l'Italia a essere un Paese più moderno e funzionale, salvaguardando però "il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione", ha ricordato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano che ha parlato di questa come di un'iniziativa di 'Sistema'. Ed è proprio grazie al ministero da lui diretto che è stata possibile la realizzazione di questo progetto. Il primo di una lunga serie. Una sinergia tra Istituzioni, perché merito è anche del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Il primo 'viaggio' è previsto per domenica 16, quando dalla stazione di ...